أستاذ علم نفس: لم أجد رجلا مسرفًا

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قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، ردًا على سؤال هل هناك رجال مسرفون؟، إنها لم تقابل أي رجل مسرف، ولم تجد رجلا منظمًا، ولكن لم تصادف أي رجل مسرف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن لديها شقيقا يتميز بالتنظيم «وده اقرب راجل ليا».

ولفتت إلى أن هناك رجالا يهملون البيت بالكامل، ويهتمون بتغيير السيارة، ولا يهتم ببيته ولا أولاده، وفى هذه الحالة هو شخص أناني.

وأشارت إلى أن الأمر الأفضل هو الشخص الذي يقوم بعمل توازن بين البيت، وبين الأشياء التي يشتريها لنفسه، مضيفة: «مع الشخص الذي يهتم بنفسه وبأسرته دون الحصول على أموال من البنوك بطريقة السلف أو القروض».