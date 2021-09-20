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لماذا طالبت الأمم المتحدة بإيقاف بناء مصانع الفحم؟

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لماذا طالبت الأمم المتحدة بإيقاف بناء مصانع الفحم؟ لماذا طالبت الأمم المتحدة بإيقاف بناء مصانع الفحم؟
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العالم "يواجه تحديات لم يسبق لها مثيل"، ‏لكن أهداف التنمية المستدامة لا تزال توفر خارطة طريق للعودة إلى المسار الصحيح.‏

وحث جوتيريش في كلمته خلال فعالية جانبية بمناسبة بدء أسبوع الجمعية العامة رفيع المستوى ‏على عدم اليأس والعجز لأنه ليس من السهل فقدان الأمل، ومتابعة طريق التعافي.

وأشار إلى حاجة العالم إلى إنهاء الجائحة، داعيا العالم إلى الالتفاف وراء خطة عالمية للقاحات ‏تضاعف إنتاج اللقاح؛ للوصول إلى 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل، لافتا ‏الانتباه إلى الحاجة إلى تعاف مستدام ومنصف للجميع حتى يظل العالم على المسار الصحيح ‏للقضاء على الفقر بحلول عام 2030.‏

ودعا جوتيريش إلى الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مطالباً الدول الأعضاء بوقف ‏أي خطط لبناء مصانع جديدة تعمل بالفحم بعد عام 2021م، وحشد 100 مليار دولار سنوياً للعمل ‏المناخي.‏


الوطن السعودية

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