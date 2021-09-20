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لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على الوقود

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لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لبناني يتنكر في زي امرأة للحصول على الوقود
خلق شح الوقود في لبنان عددا من القصص الغريبة والطريفة، حيث تداول اليوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لرجل لبناني تنكر في زي امرأة للحصول على الوقود لسيارته، في يوم تم تخصيصه للنساء.

ويظهر الرجل وهو داخل سيارته بمدينة زحلة وسط البلاد، واضعا شعرا مستعارا فوق رأسه مع ملابس نسائية، إلا أن العاملين في محطة الوقود كشفوا أمره، ما دفع جميع المتواجدين في المكان إلى الدخول في نوبة ضحك هيسترية، وتم تزويد سيارة الرجل المتنكر بالوقود في نهاية الأمر.

وبالأمس انتشرت صورة الطبيب الاختصاصي في الجراحة النسائية، زكي سليمان، على شبكات التواصل الاجتماعي في لبنان بشكل واسع، وظهر فيها وهو يرتدي زي راكبي الدراجات الهوائية الرياضية، وبين ذراعيه المولود الذي أشرف على عملية ولادته، نظرا لشح الوقود وطوابير الانتظار الطويلة فلم يجد وسيلة سوى الدراجة الهوائية توصله إلى المستشفى الذي يعمل به، حيث دخلت امرأة هناك في حالة مخاض.

ويعاني لبنان، الذي يعيش أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، من أزمة خانقة في الوقود، تجلت في اصطفاف السيارات أمام محطات الوقود في طوابير طويلة، ومكافحة المواطنين في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل المولدات.


الوطن السعودية

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