واشنطن تشكر قطر بعد إجلائها مواطنين أمريكيين من أفغانستان

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الخطوط الجوية القطرية أجلت عددا من المواطنين الأمريكيين من العاصمة الأفغانية كابول أمس.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: «يمكننا أن نؤكد أن رحلة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابول يوم الأحد 19 سبتمبر وعلى متنها 21 مواطنا أمريكيا و48 من المقيمين الدائمين الشرعيين».

وأضافت: «نشكر السلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات الجوية مع حركة طالبان»، مشددة على «أننا سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان الداعمين للحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان. نرحب بالتعاون المستمر من قبل جميع المعنيين لتسهيل هذه الرحلات الجوية».