«قومى المرأة»» يبحث التعاون مع نوادى الروتاري

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استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، أميمة الغايش رئيسة لجنة تمكين المرأه بنوادى روتاري مصر، على رأس وفد ضم ماجدة الألفي وسماء القصبى نائبات رئيسة اللجنة، ومحمد عادل عيد الشافي المنسق المالي لمشاريع الأندية لروتاري مصر، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة .

عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالتعاون مع نوادى روتارى مصر في العديد من الملفات المهمة، واستعرضت أنشطة وجهود المجلس لتحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، التى تضم أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية من العنف بالإضافة إلى محورين متقاطعين هما الثقافة والتشريعات، ولفتت إلى الدور المهم الذي يقوم به مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر تدريب السيدات والفتيات على إقامة مشروعات صغيرة وتطوير الصناعات التقليدية وتنظيم معارض للحرف التراثية ومساعدتهن في تسويق منتجاتهن، مشيرة إلى دور الرائدات الريفيات في نشر التوعية بجميع القضايا في كافة قرى ونجوع مصر.

من جانبها أشادت اميمة الغايش، بجهود المجلس في مجال تمكين المرأة بجميع المجالات، وأوضحت أن العام الحالي في الروتارى الدولى هو عام تمكين المرأة والطفل، مؤكدة سعى الروتارى إلى التعاون مع المجلس.