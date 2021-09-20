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التحالف العربي يعلن إحباط «هجوم وشيك» من الحوثيين بزورقين مفخخين

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التحالف العربي يعلن إحباط «هجوم وشيك» من الحوثيين بزورقين مفخخين التحالف العربي يعلن إحباط «هجوم وشيك» من الحوثيين بزورقين مفخخين

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء الاثنين، عن إحباط «هجوم وشيك» خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر.

وشدد التحالف على «استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

كما اتهم القوات الحوثية بانتهاك اتفاق ستوكهولم «بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة».

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبدربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

المصرى اليوم

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