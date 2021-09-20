لخطرها على المارة.. إزالة أجزاء من عقارين غرب الإسكندرية

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نفذ حي غرب الإسكندرية، الاثنين، إزالة أجزاء من عقارين كل منهما مكون من 4 طوابق بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المارة والمواطنين.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية شكاوى من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بالعقارين رقمي 14 شارع النظام و10 شارع التاج، كل منهما مكون من أرضي و3 طوابق علوية.

وتبين من الفحص أن العقارين المشار إليهما، بناء قديم، خاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وطالبت سحر شعبان، رئيس حي غرب، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين.