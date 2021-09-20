100 منزل دمرها بركان كومبري

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واصل بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي، الإثنين، إلقاء حممه البركانية التي دمرت، بحسب السلطات، نحو مئة منزل بينما كانت تنحدر ببطء نحو البحر.

قالت لورينا هيرنانديس لابرادور، مستشارة بلدية لوس يانوس دي اريداني، لوكالة فرانس برس «حتى الآن تم إجلاء خمسة آلاف شخص فيما دمر مئة منزل في بلدات لوس يانوس وإل باسو وتاثاكورتي». لم يسجل حتى الآن سقوط أي ضحايا في ثوران البركان، الأحد، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً. قال متحدث باسم الحكومة الإقليمية لوكالة فرانس برس إن التدقيق بالحصيلة «لا يزال جاريا».

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة من الحمم البركانية وهي تحرق الأشجار وتغطي الطرق بالكامل وتندفع نحو المنازل عبر النوافذ المفتوحة. وذكر معهد جزر الكناري لعلم البراكين أن الحمم تتقدم بسرعة تبلغ 700 متر في الساعة وحرارتها حوالى ألف درجة مئوية.

وأكد رئيس بلدية إل باسو، إحدى القرى الأربع التي تم إخلاؤها بشكل وقائي من قبل السلطات، للتلفزيون العام أن «ما لا يقل عن عشرين منزلاً» قد «دمرت بالكامل» في بلدته.