أخبار عاجلة

أسرتها تتهم الزوج بقتلها ..جهود لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل مشنوقة بالمرج -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: نجاح أول عملية منظار ركبة بمستشفى الكرنك الدولي -
قبل افتتاح السيسي.. تعرف على تفاصيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر -
إعلان أسماء مراكز الشباب الخاصة بالحصول على لقاح كورونا بالبحر الأحمر -
السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر (بث مباشر) -
التحفظ على ملابس مجهولة المصدر بدون فواتير في الإسكندرية (صور) -
«زراعة الإسكندرية»: نسبة تفتيح القطن تخطت 25%.. والمحصول بحالة جيدة (صور) -
لجنة من مركز بحوث الصحراء تتفقد قري مركز الحسنة بوسط سيناء -
بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة لمشروع عمارات المساعيد بتكلفة 80 مليون جنيه -
23 سنة جوجل.. أشهر موقع بحث يحتفل بعيد ميلاده بتغيير شعاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

لقاء ليبي إيطالي للتأكيد على ضرورة الانتخابات

Print
لقاء ليبي إيطالي للتأكيد على ضرورة الانتخابات لقاء ليبي إيطالي للتأكيد على ضرورة الانتخابات
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قوله، إن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، ودعم إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. واشار إلى أن اللقاء، الذي عقد بحضور القنصل الإيطالي كارلو باتوري"، تناول الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

عاجل | سكري مكة 4 أضعاف الرياض

عاجل | مكافحة غسل الأموال تمتد لتأجير السيارات

عاجل | مكافحة غسل الأموال تمتد لتأجير السيارات

موقعا لتقديم خدمات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة 26

موقعا لتقديم خدمات وحدات الأحوال المدنية المتنقلة 26

معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير

معالجة 440 ألف متر من طرقات عسير