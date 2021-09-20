العثور على جثة شاب بمجري مصرف في المنيا

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عثر أهالي قرية صفط اللبن، بمركز المنيا، على جثة شاب مخنوق ملقي بمجري مصرف المحيط، بعد ساعات من الإبلاغ باختفائه، تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بعثور أهالي قرية صفط الخمار بمركز المنيا، على جثة «ط ج أ»، 20 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بالقرية، مخنوق وملقي بمجري مصرف المحيط، جنوب قرية نزلة الفلاحين.

تم انتقال فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي المنيا العام ، وانتداب الطب الشرعي لأعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني علية.

أكد والد المجني علية في التحقيقات الأولية، أن نجله بدأ قبل يومين من الحادث البحث عن العمل، وعمل على توك توك لأحد أبناء القرية، وفي اليوم الثاني اختفي ساعات، حيث تم البحث عليه، وبتتبع سيرة من سائقي التكاتك، عثر على التوك توك بجوار مجري مصرف المحيط، وبالبحث بالمجري المائي تم العثور على جثة الشاب مخنوقا وغارق في المجري المائي.

وقال عاشور عبدالكافي، خال المجني عليه: «حصل نجل شقيقتي على شهادة الإعفاء من الخدمة لكونه وحيد أسرته، وبدأ رحلة البحث عن العمل ولقمة العيش، فأصبح شهيد لقمة العيش»، مناشدا الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين.