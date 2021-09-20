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"ابن رقوش" يقود حملة رقابية لمتابعة تنفيذ قرارات التوطين بأحد أسواق جدة

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رصدت 17 مخالفة لنظام العمل واللوائح واتخذت الإجراءات النظامية حيالها

قاد فهد بن رقوش، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الاثنين حملة تفتيش على أحد الأسواق بشمال جدة، ورافقه في الحملة مدير التفتيش بالمنطقة سلطان البركاتي؛ وذلك لمتابعة مدى التزام أصحاب المحال والمنشآت بقرارات التوطين، وتنظيم بيئة العمل.

وتفصيلاً، أسفرت الحملة عن 135 زيارة، ورصد 17 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، واتخذت الإجراءات النظامية حيالها.

وتأتي تلك الحملة ضمن الحملات الرقابية المستمرة والمكثفة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على جميع الأنشطة التجارية المستهدفة لضبط وتحسين سوق العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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