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متحف صقر الجزيرة للطيران يفتح أبوابه للزوار مجانا

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متحف صقر الجزيرة للطيران يفتح أبوابه للزوار مجانا متحف صقر الجزيرة للطيران يفتح أبوابه للزوار مجانا
يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني الـ91 من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الخميس المقبل.

وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة منها فعاليات خاصة للأطفال وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة وعروض أخرى.

وبهذه المناسبة قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة الرابعة والنصف مساءً حتى الساعة 11 مساء.

يشار إلى أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.


الوطن السعودية

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