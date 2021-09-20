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الكاف يحدد موعد مباراتى مع ليبيا يومى 9 و11 أكتوبر بالتصفيات المؤهلة للمونديال

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الكاف يحدد موعد مباراتى مصر مع ليبيا يومى 9 و11 أكتوبر بالتصفيات المؤهلة للمونديال الكاف يحدد موعد مباراتى مع ليبيا يومى 9 و11 أكتوبر بالتصفيات المؤهلة للمونديال

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اقامة مباراة وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في التاسعة مساء يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما قرر اقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في بني غازي في التاسعة مساءً ( الثامنة في ليبيا ) يوم 11 أكتوبر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أتم اتفاقه مع الاتحاد الليبيري على اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين يوم 30 سبتمبر الحالي وحدد لها التاسعة مساءً في الجيش ببرج العرب المقرر أن يشهد أيضا مباراة ليبيا.

واختار البرتغالى كارلوش كيروش المدير الفنى للمنتخب القائمة المبدئية للاعبين المحترفين التي ضمت :محمد صلاح ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي الاتحاد السعودي، أحمد حسن- كوكا- كونيا سبور التركي، محمد النني أرسنال الإنجليزي، مصطفى محمد جالاطا سراي التركي، سامي مرسي ايبسويتش الإنجليزي، عمر مرموش شتوتجارت الألماني، احمد ياسر ريان ألتاي سبور التركي، كريم حافظ يني مالتيا التركي.

المصرى اليوم

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