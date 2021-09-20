أهلي ٢٠٠٥ يتعادل مع النجوم وديًّا إستعدادا للموسم الجديد

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تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ مع فريق النجوم، سلبيًّا، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ورغم التعادل إلا أن أحمد فكري لاعب «أهلي 2005» سجل هدفين خلال الشوط الثاني، ولكن لم يحتسبهما الحكم بداعي التسلل.

ويخوض فريق أهلي 2005 بقيادة مديره الفني شريف عبدالفضيل مجموعة مباريات ودية، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث فاز في لقاءات سابقة على النصر للتصدير بنتيجة ١٢- صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣- صفر.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من شريف عبدالفضيل مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا مساعدًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وعبدالله سمير مخطط أحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.