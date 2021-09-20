المقاصة يتعاقد مع رباعي فيوتشر

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نجح مسوؤولو نادي مصر المقاصة، برئاسة أحمد هويدي، في التعاقد رسميًا مع رباعي فريق فيوتشر، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فقد تعاقد مصر المقاصة مع الثنائي أحمد منعم وكريم عبدالنبي، مدافعا نادي فيوتشر، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، وقام الثنائي بالتوقيع على عقود انضمامهما للنادي الفيومي، في حضور عبدالله عبدالهادي، وكيل أعمالهما.

كما تعاقد المقاصة، المهاجم الكيني جون أفيري، ولاعب الوسط الايفواري سيرج ايريك، لاعبا نادي فيوتشر، وذلك بناءً على طلب تامر مصطفى، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإماكانيات اللاعبين الفنية.

يُذكر أن المقاصة دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع أحمد طارق سليمان، حارس مرمى النادي الأهلي، ومحمود عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربي.