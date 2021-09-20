رئيس وزراء بريطانيا: محبط من فشل زعماء الدول في الوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال قمة التنمية المستدامة إنه «محبط بشكل كبير» من فشل زعماء الدول في الوفاء بتعهداتهم بشأن صندوق المناخ.

وقال جونسون، الذي ستستضيف بلاده قمة المناخ COP26 في غلاسكو في نوفمبر المقبل: «يهز الجميع رؤسهم، بينما نحن جميعا متفقون على أنه يجب القيام بشيء ما.. أشعر بالإحباط المتزايد لأن الشيء الذي التزم به الكثير منكم القيام به، لستم قريبون بما فيه الكفاية لتحقيقه».

وأضاف: «الدول الأكثر ثراء جنت فوائد التلوث غير المقيد لأجيال، على حساب الدول النامية، وبينما تحاول هذه البلدان الآن تنمية اقتصاداتها بطريقة نظيفة وخضراء ومستدامة، فمن واجبنا دعمها في القيام بذلك من خلال تقنيتنا وخبرتنا والأموال التي وعدنا بها».

وقبل اتفاق باريس، تعهدت الدول المتقدمة بتأمين 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 لدعم الدول الفقيرة لخفض انبعاثات الكربون وتقليل تأثير تغير المناخ وتكييف اقتصاداتها للتعامل مع آثاره.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي أنه تم تأمين 79.6 مليار دولار فقط في عام 2019.

وأعلنت بريطانيا من جانبها عن تعهدات بقيمة 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأعلنت اليوم الاثنين أنه سيتم تخصيص 750 مليون دولار منها لدعم الدول النامية لتحقيق صفر انبعاثات.