سلطات السودان توقف صحيفتين

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أوقفت السلطات السودانية صدور صحيفتي «الانتباهة» و«الصيحة» لمدة 3 أيام؛ لإثارتهما للكراهية والدعوة للعنف بعد نشرهما إعلانا يدعو لإغلاق الطرق القومية.

وقال بيان صادر عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات -جهاز تنظيمي حكومي- إن الصحيفتين نشرتا إعلانا لجهة غير معروفة وغير مسجلة قانونا هي «التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان»؛ مما يعد مخالفة لبنود الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا؛ والتي تنص على أن «تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب». وتأتي هذه التطورات وسط جدل واسع عن محاولة البعض دعم الخط الرامي لتقويض الفترة الانتقالية وعرقلة الانتقال المدني، وتعتبر الخطوة جزءا من التداعيات الكبيرة المتعلقة بالأحداث، التي يشهدها شرق السودان حاليا.