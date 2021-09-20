لمدة 10 أعوام.. شراكة تاريخية بين بطولة السعودية الدولية والجولة الآسيوية للجولف

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بلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار

عززت نسخة عام 2022 من بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية من قيمتها التنافسية الدولية بإبرام شراكة تاريخية مع الجولة الآسيوية للجولف تستمر لمدة عشرة أعوام قادمة، تشهد فيها البطولة العالمية زيادة في مجموع جوائزها لتصبح 5 ملايين دولار أمريكي.

وتمثل الشراكة مع الجولة الآسيوية للجولف إستراتيجية متجددة، تهدف إلى الوصول بالحدث لمناطق مختلفة حول العالم, وستقام البطولة في ملعب ونادي الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 3 حتى 6 فبراير 2022، ومن المنتظر أن يتم نقل منافساتها بشكل مباشر عبر العديد من القنوات التلفزيونية حول العالم.

وأسهمت مشاركة نخبة من ألمع وأشهر الأسماء العالمية في نسخة عام 2021 من بطولة السعودية الدولية للجولف في أن تصبح البطولة أحد أهم الأحداث التي تمنح اللاعبين نقاطاً للتصنيف خلف البطولات الكبرى ومجموعة من البطولات الاحترافية الأخرى.

وشدد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف ماجد السرور على أهمية هذا الاتفاق، مشيراً إلى أن الحدث الأهم في رحلة بطولة السعودية الدولية، إضافة إلى رؤيتنا في تطوير أحداث الجولف الدولية في منطقة الخليج وفي المشهد العالمي.

وشدد على أهمية وإمكانات آسيا في لعبة الجولف كونها قوة اقتصادية عالمية, مؤكداً أن هذه الشراكة تفتح العديد من الفرص للاعبين وللجهات الراعية ولجمهور الجولف، مؤكداً الحرص على المساعدة في بناء رياضة أكثر شمولاً لجميع المحترفين الذين يمتدون عبر الحدود والثقافات من خلال تعزيز التعاون مع الجولات الكبرى.

يذكر أن بطولة السعودية الدولية ستكون تحت مظلة الجولة الآسيوية، التي تُعد الجهة الرسمية للجولف في القارة الصفراء، وعضواً في الاتحاد الدولي لجولات PGA, وستفتح آفاقاً تجارية جديدة وتتيح فرصة التأهل والمنافسة لعدد أكبر من لاعبي القولف المحترفين.

بدوره قال مفوض الجولة الآسيوية ورئيسها التنفيذي تشو مين ثانت: إن هذه الشراكة تعد تطوراً رائعاً للجولة الآسيوية ولها آثار إيجابية على جميع الأعضاء والمشجعين على حد سواء, وبطولة السعودية الدولية بطولة عالمية المستوى، ونحن سعداء بأن تكون إحدى أهم بطولات موسم الجولة الآسيوية المقبل لقيادة توسعنا في مناطق جديدة".