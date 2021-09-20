«ارجوتليس» اليوناني يتعاقد مع مهاجم وادي دجلة

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نجح فريق ارجوتليس اليوناني في الحصول على خدمات اللاعب الشاب عبد الله دشمة، مهاجم فريق وادي دجلة .

وينتقل صاحب الـ21 عاما للمشاركة في الأجواء اليونانية لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء النهائي.

ويعد ارجوتليس من أبرز فرق الدرجة الثانية اليونانية ويحتل المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 48 نقطة وبفارق 5 نقاط عن يونيكوس صاحب الصدارة.

ويعد عبد الله دشمة من أبرز الوجوه الصاعدة هجوميًا في وادي دجلة وسبق له المشاركة في صفوف نادي الشرقية ثم سيراميكا كليوباترا وإنبي ووادي دجلة بالإضافة إلى التواجد في المنتخبات السنية المختلفة.

وقررت إدارة وادي دجلة الاستغناء عن عدد كبير من الفريق الأول وفريق الشباب بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري نظرًا لتوفير النفقات.