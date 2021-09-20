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نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، مقطع فيديو يحذر فيه جمهوره ومتابعيه من انتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فهمي، نجم فريق «واما»: «أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتي، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسي، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هي بعتتلي وقالتلي إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم».

وأضاف فهمي: «أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أي شخص من الجمهور إلا من خلال حساباتي الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أي شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فني فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أي شخصية عامة».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي كان مسلسل «وكل ما نفترق»، والذي عرض رمضان الماضي وقام ببطولته ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي.