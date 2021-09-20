أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على «السوشيال ميديا» ()

Print
أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على «السوشيال ميديا» (فيديو) أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على «السوشيال ميديا» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، مقطع يحذر فيه جمهوره ومتابعيه من انتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فهمي، نجم فريق «واما»: «أنا وصلنى إن فيه شخص بينتحل شخصيتي، سواء على السوشيال ميديا أو بيبعت لناس من رقم فرنسي، على حسب كلام الفنانة رشا رزق، هي بعتتلي وقالتلي إنه تواصل معاها وقالها إنه بيعمل فيلم».

وأضاف فهمي: «أنا عاوز أوجه رسالة لكل الناس، بعد إذنكم أنا لا أتواصل مع أي شخص من الجمهور إلا من خلال حساباتي الموثقة على السوشيال ميديا، وغير كده لا أتواصل مع أي شخص بالتليفون، وإذا أنا بعمل عمل فني فيه جهات مختصة بتتعامل على اختيار الناس وكاست العمل، وأرجو من الجميع تحرى الدقة ويعملوا ريبوت لأى شخص ينتحل اسمى أو أي شخصية عامة».

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي كان مسلسل «وكل ما نفترق»، والذي عرض رمضان الماضي وقام ببطولته ريهام حجاج وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

الرياض.. مقطع فيديو يطيح بشخصَين من أرباب السوابق

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

مصرع 3 أشخاص بينهم مهندس في انهيار سقف بجامعة المنصورة الأهلية (فيديو)

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية