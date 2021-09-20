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محلل سياسي سوداني: إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا مطلب للمحتجين

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محلل سياسي سوداني: إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا مطلب للمحتجين محلل سياسي سوداني: إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا مطلب للمحتجين

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قال هشام الدين نورين المحلل السياسي المهتم بشأن السوداني، إن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا يؤكد أن إلغاء مسار الشرق في اتفاقية السلام بجوبا يعد المطلب الرئيسي للمحتجين، لكن المطالب تطورت إلى حل لمماطلتها وتمسكها بالمسار، حيث تمارس الحكومة السودانية فضيلة الصمت حتى الآن على أكبر عملية إغلاق لشرق السودان نفذها ظهر الجمعة أنصار الناظر تِرك، من الحد الجنوبي للإقليم عند محطة الخياري وحتى أوسيف حيث الطريق القاري المؤدي إلى .

وأضاف خلال تصريحاته لوكالة «سبوتنيك» أن هذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان بإغلاق الطريق القومي الذي يربط الموانئ على البحر الأحمر بالعاصمة الخرطوم وبقية أنحاء القطر، لافتا إلى أن عملية الإغلاق التي بدأت اليوم تعد الأكبر على الإطلاق بعد أن نجح ناظر قبائل الهدندوة سيد محمد الأمين تِرك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا في استقطاب كيانات أخرى عبر التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان.

وأوضح أن إغلاق الطرق بهذا الشكل وبغض النظر عن السبب والمبررات، يعني أن الحكومة تفقد السيطرة على البلاد، والسودان يتحول إلى أقاليم وقطاعات جغرافية تتحكم بها مجالس محلة وقبلية، وإذا استمر هذا الأمر بهذا الشكل الخطير فمن الطبيعي أن ينتهي الأمر بثورة واحتجاجات وحتى دعوات تقسيمية للبلاد.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الناظر ترك، أكد أن الإغلاق لن يكون منتهى حراكهم التصعيدي احتجاجا على مسار شرق السودان ضمن اتفاق السلام بجوبا الموقع في 3 أكتوبر 2020.

المصرى اليوم

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