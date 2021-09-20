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أطلقت الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، مبادرة لتدريب أطباء الأسنان بالمحافظة، في إطار الجهود المبذولة والمتواصلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وإشراف الدكتور أسامة الجمل وكيل المديرية، بحضور الدكتور محمد خديوي نقيب أطباء أسنان المنيا.

وأوضح الدكتور مصطفى سمهان مدير الإدارة العامة لطب الاسنان، تدريب 130 طبيب أسنان من المنيا وسمالوط وابوقرقاص، وستستمر المبادرة لتشمل جميع أطباء الأسنان بالمحافظة.

ووجه الدكتور مصطفى سمهان الشكر والتقدير للدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي لمشاركته لتأهيل أطباء الأسنان وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والدكتورة فاطمة سعد يحيى طبيبة الأسنان بالإدارة العامة لطب الأسنان، لما بذلته من مجهودات لمرضى كورونا بمستشفى عزل ملوى وما قدمته من معلومات وخبرات لأطباء الأسنان، خلال فعاليات اليوم الأول للتدريب.