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13 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

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13 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي 13 فيلما في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط للدورة ال٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كلا من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبدالعزيز والمخرجة الفرنسية أوليفييه كوسيماك.

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسي «خوان»، الإسباني «هذه كانت الحياة»، المغربي «اناطو»، الفرنسي «الليل مكاننا»، المصري «وش القفص»، اليوناني «اكسبرس اسكوبيليتز»، المغربي «مرجانة»، السوري «الظهر إلى الجدار»، اللبناني «يوسف»، «هذه الليالي المظلمة» من البوسنة، «اسدين في الطريق إلى البندقية» من ألبانيا، «الطريق المسدود» من سلوفينيا و«السباحة الحرة إلى الجبل الأسود» من ألبانيا.

المصرى اليوم

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