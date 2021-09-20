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الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا في أكتوبر

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الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا في أكتوبر الهند تعتزم استئناف تصدير لقاحات كورونا في أكتوبر

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أعلنت الهند أنها ستعاود التصدير والتبرع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الفائضة عن حاجتها، بدءا من أكتوبر بعد توقف خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد طفرة هائلة في الإصابات بأبريل.

وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، إن فائض اللقاحات سيستخدم «في الوفاء بالتزامها تجاه العالم في الحرب الجماعية ضد كوفيد-19».

وبدأت الهند في تصدير اللقاحات في شهر يناير الماضي، قبل أن تتوقف عندما ضربتها موجة كبيرة من الإصابات. وتسبب التوقف في خفض إمدادات اللقاحات إلى الكثير من الدول النامية التي لم يعد لديها المخزون الكافي.

كانت الهند صدرت وتبرعت بنحو 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى نحو 100 دولة، قبل وقف التصدير.

المصرى اليوم

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