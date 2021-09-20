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وزير المالية يعلن طرح 5 شركات بالبورصة هذا العام

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وزير المالية يعلن طرح 5 شركات بالبورصة هذا العام وزير المالية يعلن طرح 5 شركات بالبورصة هذا العام

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قال محمد معيط وزير المالية، إن اللجنة المعنية للطروحات والمجموعة الوزارية الاقتصادية استعرضت خطة الطروحات للعام المالي الحالي حتى 30 يونيو، وأقرت بأسماء الشركات التي ستكون معنا في هذه الخطة وسنعمل على هذه الخطة وسنرى تدريجيًا الطروحات تنزل السوق .

وأضاف محمد معيط خلال حواره على فضائية «سكاي نيوز»: نتوقع طرح 5 شركات بالبورصة هذا العام وستطون هذه الطروحاتع في قطاعات متنوعة ولن تقتصر على قطاع واحد«.

وأوضح محمد معيط، أن الضريبة ستكون مفروضة فقط على المقيمين، وغير المقيم لن تطبق عليه الضريبة وسيستمر بالوضع الحالي وتصميم الضريبة يأتي عن طريق اقتراحات السوق.

المصرى اليوم

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