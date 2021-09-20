«العلوم الإنسانية» تتصدر بـ 38.3%.. جامعة الإسكندرية تنشر 61 بحثا على منصة «Scopus» العالمية

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أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الإثنين 20 سبتمبر بنشر 61 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏Scopus “‏ العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا (61 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (38.3%) وشملت كلا من الفيزياء والفلك (10.3%)، الكيمياء (7.2%)، علوم الحاسب (5.2%)، علوم البيئة (5.2%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (5.2%)، والرياضيات (5.2%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (16.5%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (14.4%)، فعلوم المواد (7.2%)، فالهندسة (6.2%).

وأضاف أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (16 بحث)، تلتها المملكة المتحدة (6 أبحاث)، فاليابان (5 أبحاث)، فكلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا والأردن (4 أبحاث)، فألماني والهند (بحثين) لكل منهما، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الطائف، مركز بحوث الصحراء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية، وجامعة الزقازيق، وجامعة القاهرة وغيرهم من الجامعات.