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ماذا يجب أن تأكل المرأة بعد سن الأربعين؟

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ماذا يجب أن تأكل المرأة بعد سن الأربعين؟ ماذا يجب أن تأكل المرأة بعد سن الأربعين؟

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حددت خبيرة التغذية الروسية أليونا كوجوتكوفا، على صفحتها على «انستجرام»، ما يجب أن تأكله المرأة بعد 40 عامًا.

ووفقًا للخبيرة، فإن أول ما يجب فعله هو تقليل تناول المشبعة الموجودة في منتجات الألبان واللحوم وكذلك زيت النخيل وجوز الهند.. مثل هذا الإجراء سيمنع زيادة مستوى الكوليسترول «الضار»، حسب وكالة «سبوتنيك».

وتوصي الخبيرة أيضًا بإعطاء الأفضلية للأطعمة الكاملة غير المصنعة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن كل وجبة يجب أن تحتوي على البروتين. لا تقل الكربوهيدرات، التي تأتي من البقوليات والحبوب الكاملة، أهمية، لأنها تعمل كمساعدات في عملية دخول الأحماض الأمينية إلى الدماغ.

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