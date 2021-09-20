ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة بجامعة طنطا

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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة، اليوم الإثنين، بكلية الآداب، والتي نظمتها جامعة طنطا، أوضح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن الدورة تأتي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على أداء دورها المجتمعي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بوصفها مركز إشعاع ثقافى وحضارى وتعليمى داخل إقليم وسط الدلتا.



أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جاهزية الكلية لإقامة مثل هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الأساتذة بكلية الآداب في تخصصات علم النفس والاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من العلوم الإنسانية.

من جانبه، تقدم الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى على الجهد المبذول من أجل تنفيذ الدورات بوصفها منارة العلم وقاطرة التنمية بقلب الدلتا، موجهًا الأئمة بأن ينهلوا من بحر المعرفة الذي هيأته لهم وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة طنطا.

أوضح الدكتور ابراهيم طلبه وكيل كلية الآداب لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إجمالي المتدربين بالدورة بلغ 50 إمام وداعية بواقع 6 محاضرات مقسمه على 3 أيام حول مهارات الاتصال الإعلامية ،الاتصال المباشر ودورة في تقديم صورة صحيحة للإسلام، والأساليب الاقناعية في تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أنه تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات تقدير.