أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة بجامعة طنطا

Print
ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة بجامعة طنطا ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة بجامعة طنطا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للأئمة والدعاة، اليوم الإثنين، بكلية الآداب، والتي نظمتها جامعة طنطا، أوضح رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، أن الدورة تأتي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتجديد الخطاب الديني، مؤكدًا حرص جامعة طنطا على أداء دورها المجتمعي بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بوصفها مركز إشعاع ثقافى وحضارى وتعليمى داخل إقليم وسط الدلتا.


أوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جاهزية الكلية لإقامة مثل هذه الدورات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الأساتذة بكلية الآداب في تخصصات علم النفس والاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من العلوم الإنسانية.

من جانبه، تقدم الشيخ السيد عبدالمجيد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة طنطا ورئيسها الدكتور محمود ذكى على الجهد المبذول من أجل تنفيذ الدورات بوصفها منارة العلم وقاطرة التنمية بقلب الدلتا، موجهًا الأئمة بأن ينهلوا من بحر المعرفة الذي هيأته لهم وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة طنطا.

أوضح الدكتور ابراهيم طلبه وكيل كلية الآداب لشوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إجمالي المتدربين بالدورة بلغ 50 إمام وداعية بواقع 6 محاضرات مقسمه على 3 أيام حول مهارات الاتصال الإعلامية ،الاتصال المباشر ودورة في تقديم صورة صحيحة للإسلام، والأساليب الاقناعية في تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أنه تم تكريم المتدربين بمنحهم شهادات تقدير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات المرورية

اماكن الكثافات المرورية

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى

«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم