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محافظ الغربية يناقش مشروعات التمكين الاقتصادي بـ«حياة كريمة»

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محافظ الغربية يناقش مشروعات التمكين الاقتصادي بـ«حياة كريمة» محافظ الغربية يناقش مشروعات التمكين الاقتصادي بـ«حياة كريمة»

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه، الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ونشوى بلال من منظمة العمل الدولية، لمناقشة سبل التعاون في دعم مشروعات التمكين الاقتصادي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، بحضور أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

أوضح أن محافظة الغربية سعت منذ إنطلاق المبادرة بقرى مركز زفتى على تمكين أهلها إقتصادياً من خلال عدة إجراءات منها تنفيذ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لعدد ١١ دورة أستفاد منها ١٧٥ مستفيد من خلال تنفيذ ٤٢ مشروع بتكلفة مالية ٥.٤ مليون جنية، وفرت عدد ٦٥٠٠ فرصة عمل، إلى جانب إطلاق برنامج مشروعك والذي نفذ ٥٠٧ مشروع بتكلفة ٦٥.٦ مليون جنية وفرت ١٢٦٩ فرصة عمل، كما ساهمت مديرية التضامن الإجتماعي بتوفير ٧٩ فرصة عمل وتوفير إحتياجات لعدد ٦٣ مشروع، في حين وفرت مديرية القوى العاملة ١١٥٦ فرصة عمل وتقديم قروض للمرأة المعيلة حيث تم إقراض عدد ٧ سيدات مبلغ ٣٥ ألف جنيه.

وأشار الدكتور عاطف الشبراوي أن برنامج فرصة «إبدأ وإحنا معاك» أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي بهدف توفير فرص عمل تتميز بالإستقرار والإستمرارية وضمان الحصول على تأمينات اجتماعية وصحية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى.

كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات التي عرضت اليوم في المعرض الذي نظمه المشروع في قرية شرشابة، موجهاً مديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة والتأمين الصحي بالمساهمة كلاً في نطاقه بالتسويق وإقامة المعارض لعرض منتجات أصحاب المشاريع المشاركين بالبرنامج، إلى جانب توفير أماكن لتنفيذ ورش التدريب بالتنسيق مع البرنامج، مؤكداً أن هذة الخطوة تأتى في إطار توجهات المحافظة لدعم أهالي زفتى وتمكينهم إقتصادياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها أوضحت نشوى بلال أن منظمة العمل الدولية لديها الرغبة في المساهمة بمشروعات التمكين الاقتصادي بحياة كريمة، من خلال توفير ورش العمل والتدريبات اللازمة لتدريب الشباب، الفتيات والسيدات على المهن المختلفة داخل قرى مركز زفتى وذلك من خلال مدربين معتمدين بالمنظمة.

المصرى اليوم

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