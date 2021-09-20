كيف هزم صلاح الزمن؟ ..3 محطات خالدة في تاريخ الفرعون

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يواصل الدولي المصري محمد صلاح صناعة الحضارة الفرعونية كرويًا في القارة الباردة بعد أن أحكم قبضته على الأرقام القياسية الفردية في أرض الإنجليز.

وبخلاف الجوائز الفردية التي أظهرت قدراته الفنية العالية، فإن صلاح قد دخل في منافسة مع الرموز القدامى للفرق التي لعب لها، لكسر الأرقام القياسية وتحقيق البطولات التاريخية.

تحقيق الدوري الإنجليزي

كتب الدولي المصري نهاية سنوات العجاف والخصام بين لقب الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول حيث لم يحضر درع البريميرليج إلى أنفيلد طيلة 30 عاما.

ويرجع الفضل في الظفر بمقدمة جدول ترتيب نسخة 2019 -2020 والتفوق على مانشستر سيتي إلى الأداء القوي الذي قدمه محمد صلاح حيث سجل 19 هدفًا تصدر بهم قائمة هدافي الفريق الأحمر إلى جانب 10 تمريرات حاسمة.

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وعجز عدد كبير من أساطير النادي الشهير عن تحقيق اللقب ويأتي في مقدمتهم القائد الأسبق ستيفن جيرارد الذي خاض 17 موسمًا دون أن يحقق الحلم، والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

دوري أبطال أوروبا

توّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019 بعد التفوق على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين دون ترد، سجل إحداهما المصري محمد صلاح من ركلة جزاء عند الدقيقة الثانية.

ويعود اللقب الأخير للريدز في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2005 بعد التغلب على ميلان الإيطالي في اللقاء التاريخي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3 وحُسم بركلات الترجيح.

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ووضع محمد صلاح حدًا لغياب ليفربول عن المنصات الأرووبية بعدما قاد الفريق لبلوغ المباراة النهائية في نسخة 2018 أمام ريال مدريد والفوز بالبطولة في النسخة التالية 2019.

بلوغ كأس العالم

أصبح بلوغ نهائيات كأس العالم بمثابة المستحيل للمصريين خلال العقود الأخيرة، حتى أن جيل اللاعب صاحب الـ29 عاما لم يكن قد شاهد علم بلاده في ميدان المونديال.

وظل هدف مجدي عبدالغني في مرمى هولندا خلال الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 90 في إيطاليا، هو المشهد الأهم لكرة الفراعنة في القرن الجديد.

وقاد محمد صلاح الجانب الخططي للمدرب الأرجنتيني هيكوتر كوبر هجوميًا، لتصل مصر إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بعد مشوار حافل في التصفيات كان بطلها (مو).

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لم يتوقف صراع محمد صلاح مع الزمن عند الصعود، بل واصل هويته المفضلة بكسر مشهد مجدي عبدالغني بهدفين كان الأول أمام روسيا من ركلة جزاء، والثاني في مرمى السعودية بطريقة مميزة.