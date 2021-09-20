مستشار خامنئي: الولايات المتحدة مضطرة إلى الرضوخ لقوة إيران العظمى

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اعتبر اللواء رحيم صفوي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئي، أن الولايات المتحدة مضطرة إلى «الرضوخ لقوة إيران العظمى».

وقال صفوي، في تصريح صحفي أدلى به الاثنين: «الأمريكيون سيكونون مضطرين إلى الرضوخ لقوة إيران العظمى والعودة إلى الاتفاق النووي».

واعتبر مستشار خامنئي أن «إيران تقع في ظروف ممتازة في البيئة الداخلية والإقليمية والأمريكيون مرغمون على الفرار من سوريا كما فروا قبل قليل من أفغانستان».

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.