التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والأسواق بالإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وشنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وإدارة شرطة التموين، عدة حملات خلال الأيام الماضية، أسفرت عن التحفظ على ما يقرب من 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير ١٢ محضر منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)