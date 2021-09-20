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التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والأسواق بالإسكندرية (صور)

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التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والأسواق بالإسكندرية (صور) التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والأسواق بالإسكندرية (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية؛ إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لافتا إلى أنه هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

وشنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وإدارة شرطة ، عدة حملات خلال الأيام الماضية، أسفرت عن التحفظ على ما يقرب من 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير ١٢ محضر منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)
التحفظ على 12 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في حملات مفاجئة على المحال والاسواق بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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