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الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة دولية في صناعة الروبوت

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الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة دولية في صناعة الروبوت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تنظم مسابقة دولية في صناعة الروبوت

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أعلن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن تنظيم فرع IEEE بالجامعة، مسابقة دولية micromouse، تحت مسمى All Egypt Micrmouse Competition (AEMC) 2021 خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2021، موضحا أن الفرق المشاركة تتنافس في صناعة الروبوت ‏وذلك في إطار دعم الجامعة للبحث العلمي التطبيقي ودعم الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور حاتم محمود، مسؤول الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن المسابقة بالشراكة مع إحدى مبادرات وزارة الإتصالات، EME Lab- Borg El Arab، كشريك تيكنيكي، مضيفا أن المسابقة ستقام بمقر الجامعة ببرج العرب والتي وفرت اللوجستيات والأماكن اللازمة لتنظيم فعاليات المسابقة.

وأشار إلى أن كل فريق مشارك بالمسابقة مكون من 3-5 أفراد، وعلى كل فريق صناعة روبوت بإمكانه العثور على منتصف المتاهة بدون توجيه من المتسابقين في أسرع وقت ممكن والرجوع إلى نقطة البداية، وتسمى هذه المرحلة، مرحلة الاكتشاف.

بعد ذلك، مع اعتبار أن الروبوت قد عرف كيفية الوصول إلى منتصف المتاهة، يقوم الروبوت، بدون توجيه أيضاً، بالوصول لمنتصف المتاهة في أسرع وقت ممكن. يتم قياس وقت كل مرحلة لحسابهما في رصيد كل فريق، حيث يفور الفريق صاحب الروبوت الأسرع.

يشارك في المسابقة ما يقرب من 28 فريق من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود فريق من المكسيك، بحضور حكام ومساعدين من الدكاترة والمعيدين بالجامعة.

المصرى اليوم

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