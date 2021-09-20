بعد تعرضه للكسر.. إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي بطريق فيلة في أسوان

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نجحت فرق الصيانة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب بأسوان، في إصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيلة بإشراف ميدانى من نائب المحافظ أحمد شعبان.

وأكد شعبان أنه بمجرد الإبلاغ عن حدوث كسر في خط الطرد الذي يربط محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بقطر 600 مللي تم على الفور تحرك جميع الجهات سواء فرق الصيانة أو معدات شفط المياه من الحماية المدنية، وأيضاً معدات الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتواجد جميع المسؤولين عن هذه الجهات.

ولفت إلى أنه تمت إعادة تدفق مياه الشرب مرحلياً للمناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضاً حى الصداقة الجديد، ثم يستكمل تشغيلها لباقى المناطق وذلك بعد إنقطاع للمياه لم يدوم أكثر من 4 ساعات .