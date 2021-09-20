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أسطورة التنس اليونانى تسيتسيباس يرحب بالحصول على لقاح كورونا

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أسطورة التنس اليونانى تسيتسيباس يرحب بالحصول على لقاح كورونا أسطورة التنس اليونانى تسيتسيباس يرحب بالحصول على لقاح كورونا

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أعلن لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أنه سيحصل على لقاح ، ليتراجع عن تصريحاتة السابه بأنه لن يحصل على اللقاح إلا إذا ألزمته الرابطة العالمية للاعبي التنس بذلك، نظرًا لتخوفه من الحصول على لقاح كورونا

وكشف تسيتسيباس، المصنف الثالث عالميا، الشهر الماضي إنه لن يحصل على اللقاح بسبب مخاوف من آثاره الجانبية.

واستمرت الرابطة في تشجيع اللاعبين على الحصول على اللقاح، وعارض نوفاك ديوكوفيتش أبرز لاعبي التنس هذا الأمر، فيما تراجع تسيتسيباس عن قراره الأصلي.

وقال تسيتسيباس، 23 عاما، في تصريحات للتليفزيون اليوناني:سأحصل على اللقاح هذا العام. لذلك سأتمكن من الذهاب للمطاعم والأسواق. أدعم كل هؤلاء الذين حصلوا على اللقاح.

وأضاف، أنا لست طبيبا، أنا لاعب تنس، لذلك قد لا أكون أملك الرأي الأكثر ثباتا عندما يتعلق الأمر بالشأن الطبي.

وواجه وصيف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ردود أفعال قوية في بلاده عقب تصريحاته الأولية بشأن اللقاح، وشككت شخصيات بارزة في طريقة تفكيره.

وقال تسيتسيباس سابقا: «لم تجر اختبارات كافية على لقاح فيروس كورونا، لأنه جديد وله بعض الأعراض الجانبية، كما أعلم بعض الأشخاص الذين حصلوا عليه، أنا لست ضده، لكني لا أرى سببا لكي يحصل شخص ما في نفس عمري على اللقاح.

ومن المقرر أن يلعب تسيتسيباس مع فريق أوروبا في كأس ليفر هذا الأسبوع، بعدما غاب عن الفريق اليوناني في مواجهة فريق ليتوانيا في كأس ديفيز بسبب إصابة في القدم.

المصرى اليوم

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