كريم عبدالعزيز عن تكريمه في «القاهرة السينمائي»: «نقطة فارقة في مسيرتي الفنية»

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وجه النجم كريم عبدالعزيز، الشكر لإدارة مهرجان القاهرة السينمائي على تكريمه في الدورة المقبلة من المهرجان تحت رئاسة المنتج محمد حفظي، والذي يحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، واصفا التكريم بأنه بمثابة «نقطة فارقة في مسيرته الفنية»، التي انطلقت من فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وصولا إلى مسلسل «الاختيار 2» الذي عرض في رمضان الماضي وفيلم «كيرة والجن» الذي يواصل تصويره حاليا.

أضاف «عبدالعزيز»، إن التكريم ذكره ببداياته التي كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات المهرجان، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية بل وأهمها في منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه في الدورة المنتظر إقامتها نوفمبر المقبل، مكرما وليس مدعوا فقط.