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بعد أسبوع واحد فقط من إصابته، أعلن الفنان محمد عز تعافيه من فيروس كورونا المستجد، إذ نشر نتيجة المسحة وتبينت أنها سلبية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلق عز قائلاً :«الحمدلله وبفضله بعد أسبوع المسحة سلبية، يومين واعمل مسحة تانية للتأكيد».

وأضاف: «وربنا كريم الحمدلله رب العالمين اللي نجانا وعفانا.. ربنا يشفي كل مريض».

وقد حرص الفنان محمد عز على طمأنه جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تشهد تحسن بنسبة كبيرة .

فكتب عز منشورًا عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، قائلاً :«الحمد لله رب العالمين، أنا أحسن كتير جدًا، الأعراض مبقتش موجودة تقريبًا.. ربنا كريم».

وكان قد كتب منشورًا، يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «إيجابي كورونا.. الحمدلله على كل حال، دعواتكم بالشفاء».