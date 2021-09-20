أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائلة جبر: الدولة تبذل جهودا مضنية للحد من الهجرة غير الشرعية

Print
نائلة جبر: الدولة تبذل جهودا مضنية للحد من الهجرة غير الشرعية نائلة جبر: الدولة تبذل جهودا مضنية للحد من الهجرة غير الشرعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن الدولة تبذل جهودا مضنية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمحافظة على كرامة الشباب المصرى في جميع بلدان العالم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها على هامش مشاركتها في جلسة عن «دور منظمات العمل الأهلى في التصدي للهجرة غير الشرعية»بالإسكندرية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وأشارت نائلة إلى إجراء دراسات ووضع خريطة بها المحافظات الأكثر طردا والأعلى نسبة في الهجرة غير الشرعية، وتم وضعها أمام المسئولين بمجلس الوزراء والمحافظين والعمل باستراتيجية جديدة وفقا لتلك الخريطة وجارى تعديلها بعد المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في عدد كبير من المحافظات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اماكن الكثافات المرورية

اماكن الكثافات المرورية

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى

«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم

«الأضخم على مستوى العالم».. السيسي يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر اليوم