نائلة جبر: الدولة تبذل جهودا مضنية للحد من الهجرة غير الشرعية

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أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن الدولة تبذل جهودا مضنية للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمحافظة على كرامة الشباب المصرى في جميع بلدان العالم.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها على هامش مشاركتها في جلسة عن «دور منظمات العمل الأهلى في التصدي للهجرة غير الشرعية»بالإسكندرية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب.

وأشارت نائلة إلى إجراء دراسات ووضع خريطة بها المحافظات الأكثر طردا والأعلى نسبة في الهجرة غير الشرعية، وتم وضعها أمام المسئولين بمجلس الوزراء والمحافظين والعمل باستراتيجية جديدة وفقا لتلك الخريطة وجارى تعديلها بعد المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في عدد كبير من المحافظات.