رئيس الوزراء اللبناني أمام البرلمان: الألم عميق والأمل كبير والحمل ثقيل

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أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام حكومته بأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، وتأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة، ومتابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيدا لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 يوليو 2022.

ولفت إلى استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وأكد حرص الحكومة على استكمال التحقيقات الخاصة بكارثة انفجار مرفأ بيروت، وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين، مساعدة المتضررين وتأمين التعويضات.

واختتم ميقاتي كلمته (الألم عميق، الأمل كبير، والحمل ثقيل)، داعيا إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي.