البرلمان الليبي يرد لأول مرة على استقالة عقيلة صالح وترشحه للانتخابات الرئاسية

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رد مجلس النواب الليبي، لأول مرة، على الأنباء التي ترددت حول استقالة رئيس المجلس عقيلة صالح ليترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر.7

وقال المريمي، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، إن «رئيس المجلس عقيلة صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك»، مضيفا أنه عند توقفه أيضًا عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقالة، سيتم الإعلان عن ذلك«.

وأشار إلى أنه لا معلومات حول قراره حتى الآن، موضحا أنه «حتي هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب يمارس في عمله ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غدا أو بعد غد أو الأيام القادمة، ربما يكون هناك شيء جديد من هذا، لكن حتي اليوم لا يوجد شيء».