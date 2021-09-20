رسميًا.. الجونة يتعاقد مع ظهير بيراميدز

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نجح مسؤولو نادي الجونة في التعاقد رسميًا مع محمود عبد القادر، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الجونة، مع محمود عبدالقادر، في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق السحلي، في حضور حسام الزناتي، المدير الرياضي بنادي الجونة، ومحمد عبدالجابر وكيل أعماله.

وجاء التعاقد مع ظهير بيراميدز، بناءً على طلب رضا شحاتة، المدير الفني، لكي يعوض رحيل الكاميروني جوناثان نجويم، الذي انتقل لفريق فيوتشر مقابل مليون دولار.

ودعم الجونة صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم طارق، جناح نادي إنبي، والإثيوبي شيلمس بيكلي صانع ألعاب مصر المقاصة، ومحمد رزق، لاعب خط وسط إنبي، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري.

ورحل عن الجونة الحارس أحمد عادل عبدالمنعم، الذي انضم إلى صفوف الإسماعيلي، والظهير الأيمن التونسي محمد الحبيب يكن، الذي انتقل لصفوف النجم الساحلي التونسي، والكاميروني جوناثان نجويم، المنضم لفريق فيوتشر إف سي.