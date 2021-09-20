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تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام لـ13 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام لـ13 نوفمبر تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام لـ13 نوفمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام إلى 13 نوفمبر المقبل.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة دار السلام، بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها، وبمعاينة جثة المجني عليها تبين أنها تدعى «م. م»، 27 سنة، وبفحصها عثر على وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

تم تشكيل فريق بحث من مباحث دار السلام تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها «محمد.ع»، سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها بوضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، ولم يتوسل لصرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين «6 سنوات»وعامين وظل يعذبها حتي تأكد من موتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفي بقتلها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة وقام بأخذ طفليه الصغار واتجه بهما إلى والدته بمدينة السلام،و قام بتضليل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وخالها قائلاً «بنتكم هربت وأنا معرفش حاجة عنها»، وكان يحاول وقتهاالتخلص من جثة زوجته.

المصرى اليوم

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