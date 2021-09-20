أخبار عاجلة

102 قافلة تعليمية ومحو أمية 6596 مواطن واستخراج 6517 رقم قومي بمركز زفتى -
«التسويق السياحى» بالأقصر تطلق خدمة الرسائل النصية للسياح -
فيسبوك تدافع عن إنستجرام: ليس قاتلاً للمراهقين -
فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة -
صحة القصيم تُنفذ 1743 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية -
من مستشار ألمانيا الجديد؟ انتخابات تنهي حكماً استمر 16 عاماً بقيادة "ميركل"! -
عدو البشرية.. أكثر من 231 مليون إصابة بكورونا حول العالم -
صندوق الاستثمارات يستحوذ على 25% من أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية -
شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط -
مصلحة الضرائب تجيب على أسئلة البلوجرز واليوتيوبرز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الخرابشة : كل القوانين والأنظمة دعت لاستثمار خامات البلد بما فيها نحاس ضانا ..

Print
الخرابشة : كل القوانين والأنظمة دعت لاستثمار خامات البلد بما فيها نحاس ضانا .. بالفيديو الخرابشة : كل القوانين والأنظمة دعت لاستثمار خامات البلد بما فيها نحاس ضانا ..

جي بي سي نيوز - : قال وزير الشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة إنه راجع مختلف القوانين ومنها نظام المحميات الطبيعية ، وقانون حماية البيئة ، وقانون هيئة الطاقة والمعادن ، وقانون التعدين وقانون الزراعة وغيرها ، وإنه وجدها كلها تتحدث عن استثمار خامات البلد وبالتالي إذا كان هناك فائدة للوطن من استثمار نحاس ذانا فالوطن هو المستفيد أولا وآخرا .

أضاف خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية عقد في وقت سابق في المجلس : إن لن تسير في هذا الموضوع الا ضمن القوانين والأنظمة وبما يحفظ البيئة والتنوع لحيوي ويمكن من استثمار الخامات ، وتسائل الخرابشة في معرض رده على استفسارات النواب :
يعني في النهاية المحمية لويش وجدت ، اليس لمصلحة الوطن ؟؟ .

شاهد :

 المصدر :المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

بالفيديو.. بلغات العالم.. المقيمون بالمملكة يهنئون القيادة والوطن بالذكرى التاريخية

تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

تفاصيل توجيه الحكومة بإغلاق «سناتر الدروس الخصوصية»

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد

الحكومة السودانية ترسل وفدًا رفيعًا للتفاوض مع محتجّي شرق البلاد