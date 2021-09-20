تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني91.. شاهد كيف عبّرت مقيمة فلسطينية في تيماء عن حبها للمملكة

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كشفت عن فرحة المواطنين عندما شاهدوا جداريتها

عبرت مقيمة فلسطينية في محافظة تيماء بمنطقة تبوك، عن حبها للمملكة برسم جدارية للملك عبدالعزيز -رحمه الله-، والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وأوضحت المقيمة أن الجدارية استغرقت منها يومًا وليلة لإنهائها وإخراجها بالشكل اللائق .

وقالت المقيمة ربا عبدالعزيز لـ"سبق": "ولدت في المملكة، وفضلها عليّ كبير، ومحبتنا للسعودية لا توصف، وهذا أقل شيء أعبر من خلاله عن حبي للمملكة".

وأضافت أنها تمتلك موهبة الرسم وتحبه، كما ترسم العديد من الشخصيات، ولديها معرض مصغر بمنزلها، مشيرة بأنها عندما كانت ترسم رسمة الملك عبدالعزيز وخادم الحرمين وولي العهد، سعدت كثيراً بردود الفعل المشجعة، سواء من المواطنين أو المقيمين، وثنائهم عليها.