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ينتقد فتوى أحمد كريمة: سأرد على الاتهامات الموجهة لي بالمستندات

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مرتضى منصور ينتقد فتوى أحمد كريمة: سأرد على الاتهامات الموجهة لي بالمستندات ينتقد فتوى أحمد كريمة: سأرد على الاتهامات الموجهة لي بالمستندات

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نشر ، رئيس مجلس إدارة الأسبق، مقطع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، اكد خلاله أنه سيرد على كل الأمور التي تدور في نادى الزمالك والاتهامات التي طالت مجلسه المجمد بقرار من وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية.

واكد منصور، خلال الفيديو، أن رده سيكون بالمستندات على كل الاتهامات التي طالت المجلس خلال الساعات الماضية، وسيكون الرد على 4 أجزاء سيبدأ نشرها الخميس المقبل.

وأعلن منصور أنه يتحدى كل الأطراف بأن ترد على ما سينشره بالمستندات، موجها الشكر لكل مسؤولى الدولة الذين يساهمون في حل أزمة نادى الزمالك وخروجه من النفق المظلم.

وأبدى مرتضى منصور، اندهاشه من فتوى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، وتحريمه التبرع لنادي الزمالك.

وقال مرتضى: «أتفق مع الشيخ كريمة في أن التبرع ليس من الزكاة وليس من الشريعة، لكني أختلف معه في عدم جواز التبرع للزمالك.. أنا شخصيا بعد أن أخرج زكاتي وزكاة أسرتي ويتبقى معي أموال من حقي التبرع بها للزمالك، فهذا أمر طبيعي لا غبار عليه».

المصرى اليوم

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