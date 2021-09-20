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قائد وحدة عسكرية في طالبان: المقاتلون يفتقدون القتال والمعارك

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قائد وحدة عسكرية في طالبان: المقاتلون يفتقدون القتال والمعارك قائد وحدة عسكرية في طالبان: المقاتلون يفتقدون القتال والمعارك

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قال عبدالرحمن نيفيز، قائد وحدة عسكرية بحركة «طالبان» مؤلفة من 250 مقاتلا لصحيفة «واشنطن بوست» إن «كل رجالي يحبون الجهاد والقتال، لذلك عندما جاءوا إلى كابول لم يشعروا بالراحة».

وأشار نيفيز إلى أنه «لم يعد هناك أي قتال هنا، يحاول الرجال التكيف مع وظيفتهم اليومية الجدية»، واصفا إياها بأنها «المهمة الدنيوية لتأمين مدينة».

وأعرب نيفيز عن مخاوف المقاتلين «من ضياع فرصتهم في الشهادة أثناء الحرب»، قائلا لهم: «لا يزال لديكم فرصة لتكونوا شهداء، إنها مسألة وقت».

ولدى سؤاله عن أوجه الاختلاف بين حكومة «طالبان» التي أطاحها تدخل عسكري بقيادة الولايات المتحدة قبل عشرين عامًا والحركة اليوم، قال: «إذا كان السؤال يستند إلى العقيدة والمعتقدات ليس هناك اختلاف، لكن إذا كان يستند إلى الخبرة والنضج والبصيرة، فمن دون أدنى شك هناك أوجه اختلاف كثيرة».

وردا على سؤال حول اتباع الحركة للعنف والترهيب في الحفاظ على النظام، أكد نيفيز أن «عملنا الجديد مختلف، يومًا بعد يوم يصبح الجميع أكثر خبرة».

وقالت «واشنطن بوست» في تقريرها إن المقابلات التي أجرتها مع أكثر من عشرين من قادة ومقاتلي «طالبان» منذ سقوط كابل تكشف عن حركة متمسكة بتطبيق القواعد القاسية، بالإضافة إلى قرارات الفصل بين الجنسين في الجامعات، وقمع التظاهرات المعارضة.

وقال أحمد (19 عاما)، مقاتل في وحدة نيفيز، للصحيفة، إنه وافق على المهمة الجديدة، معتبرًا أن «هذه هي مسؤوليتنا الجديدة»، بينما اعترف العديد من الرجال في السر بأنهم يشعرون بالحنين إلى قراهم في ولاية وردك، حيث ينحدر نيفيز ووحدته.

المصرى اليوم

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