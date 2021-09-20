لبنان يعتذر إلى أوكرانيا وروسيا (تفاصيل)

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أعربت ​وزارة الخارجية اللبنانية عن أسفها وشجبها، لما صدر مؤخرا من تصريحات مسيئة للسيدات في ​أوكرانيا​ و​روسيا​، جاء ذلك في بيان على تويتر.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، أنه صدر مؤخرا تصريحات تسيء للسيدات في أوكرانيا وروسيا، وفي هذا السياق تعرب وزارة الخارجية عن أسفها وشجبها لهذا الأمر الذي يتنافى مع التزام لبنان بمبادئ حقوق الإنسان والكرامة والقيم الإنسانية.

وأكدت الوزارة احترامها ودعمها لحقوق المرأة وحرصها على أطيب العلاقات مع الدولتين روسيا وأوكرانيا.

وأساء في وقت سابق الوزير اللبناني السابق وئام وهاب للمرأة الأوكرانية والروسية، وهو ما أثار غضبا واسعا دفع الحزب الذي ينتمي إليه وهاب لتقديم الإعتذار.

عقب حالة الغضب، قال الوزير على حسابه في تويتر، كل الذين فهموا الكلام عن الروسيات خطأ يهمني القول إن روسيا لديها جمال مميز وهذا أمر معروف، ولم يقصد بالكلام الإساءة بقدر ما أتى في إطار الجمال الروسي، إن المرأة الروسية مناضلة ومقاتلة ومحترمة دون شك وتحظى بإعجابي.