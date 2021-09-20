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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنه يجب الاستعداد للتقليل التدريجي في استخدام النفط والغاز، والتكيف مع أنواع الوقود البديل.

ففي اجتماع ضم نوابه دعى ميشوستين إلى التحضير لخفض تدريجي في استخدام الوقود التقليدي.

وقال ميشوستين: «من الضروري التحضير لخفض تدريجي في استخدام الوقود التقليدي، كالنفط والغاز والفحم. وزيادة كفاءة مصادر الطاقة البديلة. وبناء البنية التحتية المناسبة»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يهدف إلى انتقال تدريجي إلى طاقة منخفضة الكربون، «وهذا بالفعل واقع جديد».

هذا وكان ممثل الرئيس الروسي الخاص للتنمية المستدامة، أناتولي تشوبايس، قد صرح في وقت سابق، أن حجم إمدادات الهيدروجين من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يصل بحلول عام 2030 إلى نحو 20-30 مليار دولار.

وأشار تشوبايس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة سوق الهيدروجين إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، نصفها يجب أن تغطيه الواردات.