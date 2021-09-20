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هجوم مسلح في جامعة روسية يسفر عن مقتل 6 أشخاص .. وبوتين: «مصيبة هائلة»

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هجوم مسلح في جامعة روسية يسفر عن مقتل 6 أشخاص .. وبوتين: «مصيبة هائلة» هجوم مسلح في جامعة روسية يسفر عن مقتل 6 أشخاص .. وبوتين: «مصيبة هائلة»

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تسبب هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، في مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 أخرين تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة، وتمكنت وزارة الداخلية الروسية، من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، وفقا لـ « اليوم».

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهجوم المسلح بـ«المصيبة الهائلة»، جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا.

وأضاف بوتين أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم في بيرم. أفهم جيدا أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خاصة عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة، ليس فقط للعائلات التي فقدت أطفالها وإنما للبلاد كلها«.

وأضاف بوتين: «ستتخذ السلطات الإقليمية والفيدرالية كل الإجراءات الضرورية لدعم المصابين وأسر الشباب الذين لقوا حتفهم كما ستفعل أجهزة الأمن كل ما يلزم للتحقيق في هذه الجريمة المروعة وتحديد أسباب ما حصل».

وفتح طالبا فتح صباح اليوم النار في جامعة بيرم الوطنية الحكومية للأبحاث في هجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

المصرى اليوم

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