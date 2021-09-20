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السجن 3 سنوات لسائق وبراءة 4 آخرين في اتهامهم بترويج العملات النقدية المزورة

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السجن 3 سنوات لسائق وبراءة 4 آخرين في اتهامهم بترويج العملات النقدية المزورة السجن 3 سنوات لسائق وبراءة 4 آخرين في اتهامهم بترويج العملات النقدية المزورة

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قضت المحكمة الإقتصادية ،بمعاقبة سائق بالسجن 3سنوات وبراءة 4آخرين في اتهامهم بحيازة أوراق مالية مزورة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الإقتصادية لانهم بتاريخ 28 ديسمبر 2020، بدائرة مركز منشأة القناطر حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونًا خارج البلاد، من قئتي المائة والخمسة دولارات أمريكية، بإجمالي مبلغ ألف و94 ورقة من الفئة الأولى، وأربع وعشرون ورقة من الفئة الثانية، مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من هاتين الفئتين على النحو المبين من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

المصرى اليوم

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